20 lat życia w ciągu 5 minut - zobacz niezwykły portret córki fotografa

Frans Hofmeester to zdecydowanie ambitny artysta i wspaniały rodzic. Stworzył niebywały zapis życia swojej córki, który ukazuje ją od narodzin do ukończenia dwudziestego roku życia. Jego film poklatkowy pokazuje upływ czasu i to, jak dziewczyna zmieniała się w czasie.



Artysta Frans Hofmeester co tydzień przez dwadzieścia lat rejestrował jednosekundowe wideo, które stanowiło swoisty portret jego córki Lotte. W podstawowym założeniu projekt ten miał stanowić po prostu wyjątkowy zapis dorastania dziecka. Jednocześnie ma także uniwersalną wartość, gdyż stanowi niebywałą refleksję nad upływającym czasem. Jak mówi sam artysta poprzez tę realizację pragnął "lepiej zrozumieć psychologiczne aspekty pamięci i czasu". W efekcie powstał obraz dorastania skondensowany do zaledwie pięciu minut.