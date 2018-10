Doskonałe portrety Berty Vicente, w których napięcie przenika się z subtelnością

Berta Vicente to pochodząca z Hiszpanii młoda fotografka, która wykonuje piękne, intymne portrety, charakteryzujące się niezwykłą delikatnością i subtelnością. Swoimi obrazami przekazuje wiele uczuć – potrafi budować napięcie, ale i wprowadzać widza w stan wyciszenia. Fotografie przenika tajemnica, a zdjęcia przywołują stan wchodzenia w dorosłość, gdy świat zewnętrzny i wewnętrznych przeżyć, stawia młodego człowieka w obliczu ambiwalentnych uczuć.

Jak mówi sama artystka, pomysły na zdjęcie dojrzewają w niej zanim zostaną zrealizowane. Pojawia się najpierw zarys, a następnie tworzy konkretne wizję. Pragnie urzeczywistnić swoje wyobrażenia. Wielokrotnie okazuje się, że finalny efekt odbiega od pierwotnych założeń, a różnice polegają na innym oświetleniu, lokalizacji itp. Nie zraża się tym jednak, gdyż dzięki temu może nauczyć się, co poszło nie tak i wykorzystać te wiedzę przy kolejnych realizacjach.

