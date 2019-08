Portret Beyoncé Tylera Mitchella trafił do muzeum

Powstałe w 1968 roku muzeum The Smithsonian National Portrait Gallery to jedna z najważniejszych amerykańskich instytucji sztuki. Zgromadzono w nim ponad 23 tys. dzieł, w tym fotografii przedstawiających "osoby, które ukształtowały Amerykę". Najnowsze dzieło to wyjątkowe zdjęcie Beyoncé, którego autorem jest Tyler Mitchell.

Zdjęcie zostało wykonane dla magazynu Vogue, a Tyler Mitchell był pierwszym Afroamerykaninem, który w 126-letniej historii magazynu zaprezentował swoje zdjęcia na okładce. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: "Beyoncé zmienia historię Vogue'a. W 126-letniej historii magazynu zdjęcia na okładkę pierwszy raz zrobi czarnoskóry fotograf".