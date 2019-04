6 porad dla modeli i fotografów, którzy wykonują portret biznesowy

Większość osób stających przed obiektywem, które nie są zawodowymi modelami, czuje się nieswojo. Poradnik przygotowany przez Decoy Media, grupę profesjonalnych fotografów pracujących w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, zawiera wskazówki, które mogą pomóc w zmniejszeniu stresu pozujących osób. Jest on przydatny także dla fotografów.

Poradnik jest adresowany nie tylko do modeli, ale również fotografów - zarówno amatorów, chcących zyskać większą swobodę podczas pracy z modelami, jak i profesjonalistów, którzy niekoniecznie na co dzień wykonują portrety biznesowe, ale zdarza im się zdobyć takie zlecenie i pragną, aby ich sesje dały nie tylko jak najlepsze rezultaty, ale również zostały zapamiętane jako miłe wydarzenie. Fotografowie mogą poniższe wskazówki przekazać w briefie.

Portret biznesowy - 6 wskazówek, jak lepiej na nim wypaść

1. Wyśpij się przed sesją

Jeżeli następnego dnia masz zaplanowaną sesję, to nie daj się pokonać pokusie pozostania dłużej na imprezie czy zarwania nocy z ulubionym serialem. Wyspanie się pozwoli na bycie zrelaksowanym i pozytywnie nastawionym do sesji. Co więcej właśnie w taki sposób będziesz wyglądać na zdjęciach. Zmęczenie czy poirytowanie wywołane niewyspaniem z pewnością ujawni się w portrecie. Poza tym niewyspanie nie przekłada się jedynie na Twoja samopoczucie - powoduje pojawienie się worków pod oczami. Odpowiednia ilość snu sprawi, że będziesz wyglądać promiennie.