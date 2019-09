Świetne zdjęcie może powstać wszędzie - zobacz jak powstały te portrety

Perfekcyjnie dopracowane ujęcia widoczne w Internecie (w szczególności w mediach społecznościowych) często onieśmielają początkujących fotografów. Wydawać się może, że dany portret dziewczyny widoczny na Instagramie wymaga ogromnych nakładów środków, które pozostają niedostępne dla amatorów. Fotograf Geo Leon pokazuje, iż wcale tak być nie musi. Na swoim profilu na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy, jak powstają jego świetne kadry, a efekt będzie zaskoczeniem dla wielu fotoamatorów.



Geo Leon pokazuje gotowe ujęcia i zdjęcia zza kulis sesji. Widać w nich przede wszystkim, że nie wymagają one wyszukanych lokacji czy wynajmowania drogich, luksusowych wnętrz. Jego zdjęcia powstają na zwykłej łące, w domu, na ulicy, na plaży (i to wcale nie na rajskiej wyspie) czy… w supermarkecie. Większość z zaprezentowanych ujęć nie wymagają używania wielu akcesoriów czy rekwizytów.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem