Portret - niełatwa sztuka odkrywania emocji

E-szkołę portretu tworzy jedenastu fotografów, których zdjęcia publikowane są w prasie, wykorzystywane w kampaniach reklamowych, prezentowane na wystawach całego świata. To oni przekażą Ci niezbędną wiedzę do skutecznej samodzielnej pracy. Dzięki ich wiedzy nauczysz się zestawiać wszystkie elementy fotografii w naturalną całość tak, by tworzyć portrety przenikliwe, intrygujące, których nie da się zapomnieć.

Wszystkie omawiane style i gatunki portretów w kolejnych lekcjach e-szkoły portretu specjalizujący się w nich fotografowie przedstawiają, prezentując zróżnicowane techniki fotografowania, udzielając jednocześnie praktycznych wskazówek uzupełnionych o tajniki oświetlenia, doboru parametrów zasad budowania kompozycji. Uczestnicząc w e-szkole portretu, poznasz również kulisy powstawania niezwykłych fotografii, dowiesz się, jak narodził się pomysł oraz dlaczego zostały w określony sposób oświetlone i skomponowane.