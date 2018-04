Portret przy świetle zastanym - porady praktyczne

Prezentujemy kilka porad dotyczących szczególnie trudnych, czy po prostu kłopotliwych sytuacji występujących podczas wykonywania portretu przy świetle zastanym. Możecie te porady potraktować jako gotowe rozwiązania określonych wyzwań, ale lepiej zrobicie, jeśli będą one dla Was punktem wyjścia do dalszych poszukiwań i samodzielnych prób. Niezależnie od tego, na co się zdecydujecie jesteśmy pewni, że okażą się one dla Was użyteczne.

Jak radzić sobie ze światłem zbyt kontrastowym? Światło kontrastowe (w szczególności światło słoneczne występujące przy bezchmurnej pogodzie, ale także oświetlenie emitowane przez latarnie uliczne, czy niczym nieosłonięte reflektory, żarówki itd.) można złagodzić, stosując dyfuzor z mlecznobiałego materiału, który częściowo rozproszy promienie świetlne. Im dalej od modela znajdzie się dyfuzor, tym stopień zmiękczenia światła będzie większy, ale też konieczne będzie użycie większego ekranu rozpraszającego. Inną metodą, stosowaną podczas pracy przy portrecie przy świetle zastanym, jest ustawienia modela w cieniu tak, aby nie padały na niego ostre promienie słoneczne.