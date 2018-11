Zobacz portrety Sue Bryce - fotografki, która potrafi odkryć piękno każdego modela lub modelki

Sue Bryce to autorka perfekcyjnych portretów, które zwracają uwagę nie tylko kunsztem i techniczną doskonałością, ale również swoją subtelnością i zdolnością do wydobycia na wierzch piękna każdego modela lub modelki. Ponad 26 letnie doświadczenie pozwoliło jej zbudować sobie pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych portrecistek. Łączy w swoich obrazach styl glamour i inspiracje pochodzące ze świata mody, łamiąc przy tym stereotypowe myślenie o portretowaniu. Poza fotografowaniem zajmuje się również edukowaniem – jest właścicielką platformy edukacyjnej Sue Bryce Education.

Sue Bryce urodziła się i dorastała w Nowej Zelandii. Obecnie mieszka i pracuje w Los Angeles. Fotografka jest laureatką wielu prestiżowych nagród branżowych, takich jak m.in. WPPI International 2014, Australian Photographer of the Year 2011 i 2012. Jak sama mówi przez długi czas, wydawało jej się, że jest ograniczana jako artystka. Obawiała się, że kariera zawodowa ją pochłonie, odbierając swobodę. Jednocześnie zdała sobie sprawę, że w jej pracy nie chodzi o to, aby wybierać pomiędzy sztuką a komercją, lecz aby służyć ludziom, rozumiejąc przy tym moc i wartość tego, co się tworzy. Dzięki temu odnalazła równowagę i radość z realizowania swoich projektów, także tych komercyjnych.