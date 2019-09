Teraz i wtedy - zobacz portrety wykonane ponownie po 25 latach

Fotografia posiada wyjątkową zdolność ukazywania, jak w czasie zmienia się rzeczywistość. Daniel Meadows jest jednym z tych autorów, którzy wykorzystywali tę cechę i jednocześnie zapisali się w historii tego medium. Potrafił w inspirujący sposób rejestrować codzienność, a wystawa jego prac zatytułowana Teraz i wtedy (Now and then) przedstawia wyjątkowe pary portretów. Zdjęcia pokazują te same osoby sfotografowane w odstępie 25 lat.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Portrety osób wykonane ponownie po 25 latach Daniel Meadows przemierzał Wielką Brytanię w fotograficznym autobusie. Jego bezpłatne, zmotoryzowane studio fotograficzne pozwoliło mu na tworzenie wyjątkowych kadrów. Jego sesje zdjęciowe były otwarte na nieznajomych i pozwoliły na stworzenie najbardziej znanych zdjęć tego autora.