Przez 27 lat wykonywała zdjęcia rodzicom machającym jej na do widzenia

Fotografka Deanna Dikeman wykonała niezwykle poruszającą serię zdjęć - Przez 27 lat - od 1991 do 2017 roku - za każdym razem gdy odjeżdżała z domu rodziców, wykonywała swoim rodzicom fotografię. Ujmowała w kadrze każdorazowo podobny moment - chwilę, w której tata i mama machali jej na pożegnanie. Dzięki temu powstał wzruszający cykl zdjęć zatytułowany Opuszczanie i machanie (oryg. Leaving and Waving).



Seria zdjęć przygotowana przez Deannę Dikeman stanowi fragment albumu rodzinnego, który jednocześnie jest hołdem dla stałego uczucia rodziców fotografki i ich pięknej miłości. Wszystko zaczęło się od zdjęcie uchwyconego z wnętrza pojazdu fotografki, które wykonała w 1991 roku. Widać na nim uśmiechniętych rodziców stojących na podjeździe domu posiadłości i machających na pożegnanie.

Fotografka nie planowała z góry, że będzie realizowała serię zdjęć. Po prostu, jak sama przyznaje, "robiła te zdjęcia, aby poradzić sobie ze smutkiem związanym z opuszczaniem rodziców". "Te obrazy są częścią większej historii. Gdy zwróciłam uwagę na ich powtarzalność, fotografie skumulowane do serii, odkryłam opowieść o rodzinie, starzeniu się i żalu związanym z pożegnaniami".

W pewnym sensie cykl ten można opisać jako jedno, przedłużające się pożegnanie. Smutek, który opisuje autorka subtelnie wplata się w całą serię zdjęć, kumulując się w dwóch równie poruszających kadrach. Na pierwszym z tych zdjęć wstrząsający jest brak na zdjęciu ojca, natomiast obraz z 2017 przedstawia pusty podjazd.

To naprawdę głęboki cykl fotografii, który zostaje na dłużej w pamięci. Poruszająca jest jego prostota i bezpośredniość, która pozwala wyłuszczyć to co najważniejsze w tej historii. Poniżej możesz zobaczyć wybrane fotografie z tego cyklu. Więcej prac Deanny Dikeman znajdziesz na jej stronie internetowej i profilu na Instagramie.

Opuszczanie i machanie - zobacz portrety wykonywane przez 27 lat