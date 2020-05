W trakcie kwarantanny fotografowie zmienili swoje domy w camera obscura - zobacz serię portretów

Pandemia COVID-19 zmusiła do pozostania w domach miliardy ludzi na całym świecie - Brazylijski fotograf Bruno Alencastro postanowił w związku z tym zrealizować interesującą serię zdjęć, i w tym celu namówił różnych ludzi, aby przekształcili swoje mieszkania w camera obscura i na tej bazie stworzyli sobie portrety.



"Historia fotografii rozpoczęła się od zdjęcia, które było związane z widokiem z okna" - zauważa pochodzący z Rio de Janeiro Bruno Alencastro, mając tym samym na myśli fotografie Niepce czy Daguerra, które były pierwszymi zdjęciami na świecie. Autor serii portretów osób odizolowanych od świata za sprawą pandemii koronawirusa podkreśla, że jego zdaniem "obecnie okno zaczyna reprezentować granicę pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym, co wyraża się w kontraście pomiędzy wolnością a zamknięciem".

Po przekształceniu własnego domu w camera obscura Bruno Alencastro skontaktował się z innymi fotografami i zaprosił ich do udziału w tym projekcie. Całość zorganizował online, dzieląc się przy tym koncepcją i swoim przemyśleniami na temat obecnej sytuacji, które zamierzał wyrazić w tej realizacji. Wydźwięk portretów uzupełnia fakt, że obraz utworzony za pośrednictwem camera obscura jest odwrócony do góry nogami. Jak zauważa inicjator serii "symbolicznie to, co widzimy na zdjęciach, stanowi świat odwrócony do góry nogami, co nawiązuje do chaosu, który powstał na świecie".

Zobacz poniżej zdjęcia, które powstały z inicjatywy Bruno Alencastro.

Portrety wykonane podczas kwarantanny z wykorzystaniem camera obscura