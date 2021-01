Dzieciństwo w różnych zakątkach świata ukazane na portretach

Włoski fotograf Massimo Bietti podróżuje po świecie, robiąc po drodze zapierające dech w piersiach zdjęcia - Jego znakiem rozpoznawczym są niesamowite portrety ludzi z najdalszych zakątków globu, a każdy z nich opowiada o innym rodzaju codzienności. Wśród nich niezwykle ciekawy obraz świata tworzą jego portrety dzieci.



Fotograf zgromadził serię portretów dzieci z przeróżnych zakątków świata. Odwiedził m.in. Rosję, Norwegię, Indie, Papuę Nową Gwineę, Etiopię, Malezję, Vanuatu i wiele innych miejsc. Dzięki temu powstał wyjątkowy przekrój obrazów ukazujących najmłodszych członków danych społeczności. Massimo Bietti odkrył niezapomniane twarze, które przedstawiają szczere, międzykulturowe spojrzenie na dzieciństwo.

Zdjęcia tego fotografa uczą, że "normalne" dzieciństwo nie istnieje, gdyż zależy od tego gdzie mieszkasz. Chociaż na zdjęciach Massimo Bietti najmłodsi wydają się szczęśliwi i unikalność ich środowiska jawi się jako coś wartego pielęgnowania, o tyle niestety ma to także ciemną stronę. W wielu regionach świata wciąż dominuje zła sytuacja dzieci z powodu ubóstwa, wyzyskiwania ich przy pracy, braku edukacji, wczesnych małżeństw, przemocy i wielu innych problemów. Dotyczy to także krajów zachodnich, w których chociaż udało się wyeliminować część z tych fatalnych zjawisk, a niektóre w dużym stopniu ograniczyć, to jednak często np. decyzje konsumenckie przyczyniają się do pogłębiania trudnej sytuacji dzieci w innych regionach świata.

Poniżej możesz zobaczyć kilka spośród fascynujących portretów Massimo Bietti. Więcej zapadających w pamięć fotografii tego Autora znajdziesz na jego Instagramie

Wyjątkowe portrety dzieci z całego świata