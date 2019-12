Portrety kobiet na sofach - pozornie dziwaczny projekt, który skłania do głębszej refleksji

Pochodząca z Wielkiej Brytanii fotografka Ruby Steele wykonała nietypową serię portretów kobiet siedzących na sofach, ustawionych w przeróżnych sceneriach - Projekt posiada bezpretensjonalny tytuł - Kobiety na sofach (Women on Sofas).



Jak zdradziła autorka serii "projekt został sprowokowany chęcią przeanalizowania miejsca, jakie zajmują kobiety we współczesnym, zachodnim społeczeństwie". Jej portrety mają na celu przebadanie, w jaki sposób ludzie doświadczają siebie zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Fotografka dążyła także do celebrowania różnorodności i siły kobiet, wybierając do tego nieoczywistą formę.