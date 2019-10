Magiczne portrety nigeryjskich panien młodych - zobacz niezwykłą atmosferę zdjęć Lakina Ogunbanwo

Lakin Ogunbanwo zaprezentował na swoich portretach zdumiewające stroje nigeryjskich panien młodych. Na tych fotografiach zachwycają nie tylko kreacje, ale również to, w jaki sposób fotograf potrafił zaprezentować kobiety. Są one pełne majestatu, prezentując się tak, jakby przynależały do jakiejś magicznej, fantazyjnej krainy.



Zdjęcia Lakina Ogunbanwo to niezwykle bogata kolorystyka i wciągająca różnorodność materiałów oraz faktur. Kobiety owiane są tajemnicą, co jeszcze bardziej przyciąga uwagę widzów. Celem autora tych zdjęć było pokazanie różnorodności kultury Afryki. Ważne było także to, aby za pomocą tych portretów eliminować stereotypowe postrzeganie tego kontynentu przez mieszkańców Zachodu. Fotograf dokumentuje odświętne stroje różnych plemion, takich jak np. Joruba, Igbo czy Hausa-Fulani. Nie podchodzi do tego jednak w zupełnie neutralny, dokumentujący sposób. Światło dodaje tajemniczości modelkom i buduje indywidualny charakter każdej z kreacji i przywdziewających je kobiet. Na uwagę zasługują także specyficzne tła, które dopełniają stroje, ale również tworzą oniryczną atmosferę. Prace Lakina Ogunbanwo były prezentowane na łamach The New Yorker czy The New York Times. Więcej prac tego artysty można obejrzeć na profilu na Instagramie. Magiczne portrety nigeryjskich panien młodych