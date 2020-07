Pełne życia i energii portrety nurkujących kobiet z Korei Południowej

Hyung S Kim uchwyciła na portretach niesamowitą energię, jaka emanuje od nurkujących zgodnie z wielowiekową tradycją kobiet w Korei Południowej - Na jej fotografiach występują one wraz ze swoim sprzętem, a z ich twarzy bije siła i charakter, którego wymaga ta ciężka profesja.



W latach 2012-2014 fotografka Hyung S. Kim z Seulu często odwiedzała wyspę Jeju, która leży w pobliżu południowego wybrzeża Korei Południowej. W trakcie tych podróży dokumentowała kobiety, które kontynuują wielowiekową tradycję. Nazywane są one haenyeo - co dosłownie można przetłumaczyć jako kobiety oceanu. Zajmują się one nurkowaniem i zbieraniem skorupiaków i innych żyjątek morskich.

Wyjątkową cechą ich nurkowania jest to, że wykonują swoją podwodną pracę bez zapasu tlenu - a przynajmniej bez zewnętrznego zapasu tlenu, gdyż jego porcję zabierają zgromadzoną jedynie w swoich płucach. Potrafią wytrzymać pod wodą nawet przez 3 minuty i zanurzyć się na głębokość do 10 metrów. Tym bardziej imponuje fakt, iż kobiety zajmujące się tym fachem są często już po sześćdziesiątce. Najmłodsza ze sfotografowanych przez Hyung S. Kim kobiet miała w trakcie realizacji projektu 38 lat, natomiast najstarsza ponad 90.

Fotografka wykonywała zdjęcia nurkujących kobiet tuż po wyjściu z wody. Sytuowała je na neutralnym, białym tle, co podkreśla wyraz ich twarzy, emocje a także skafandry czy ekwipunek. Wykorzystują one siatki i boje, które unoszą się na powierzchni wody, aby wskazywać miejsce, w którym zanurzyły się pod powierzchnię. Dodatkowo wykorzystują przywiązane do talii ołowiowe ciężarki, które przyspieszają zanurzanie.

Dzięki wybraniu takiego właśnie momentu sfotografowania kobiet, udało się uchwycić je w najważniejszym momencie - z oznakami zmęczenia i bez tchu. Jednocześnie ich portrety ucieleśniają niesamowitą wytrzymałość psychiczną i fizyczną, która wiąże się z niebezpieczną pracą. Jak mówi autorka zdjęć te kobiety "każdego dnia przekraczają granice między życiem a śmiercią. Chciałem więc uchwycić tę ekstremalną dwoistość tych kobiet - ich najwyższą siłę połączoną z ludzką kruchością."

W 2016 roku tradycyja haenyeo zostałą dodana do Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Liczba osób zajmujących się tym ekstremalnym nurkowaniem zmalała z 20 000 w latach 60. do zaledwie 2500 w ostatnich latach. Chociaż pierwotnie fach ten był zdominowany przez mężczyzn, to podział ról stał się odzwierciedlenie pół matriarchalnego społeczeństwa Jeju w XVIII wieku. Tradycja dominacji kobiet w tej profesji utrzymała się do dzisiaj.

Poniżej znajduje się część portretów wykonanych przez Hyung S. Kim. Więcej jej zdjęć można znaleźć na jego profilu na Instagramie

