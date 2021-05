Niezwykły zawód zwykłych ludzi - portrety pielęgniarek i pielęgniarzy

Czasami minimum środków i fotograficzna prostota wystarczy, aby opowiedzieć niezwykłe historie zwykłych ludzi - Tak jest również było w przypadku projektu Angelo Merendino, który postanowił stworzyć serię portretów pielęgniarzy i pielęgniarek.



W 2008 roku u jego pierwszej żony Jennifer zdiagnozowano raka piersi. Byli małżeństwem od pięciu miesięcy, a Jennifer zmarła niecałe cztery lata później w wieku 40 lat. Podczas leczenia małżeństwo spędziło wiele godzin w szpitalach - dłuższe pobyty na oddziale trwające po 12-15 dni nie należały do rzadkości. Angelo Merendino i jego żona zaczęli postrzegać szpitale jako swój drugi dom. Pomimo czułego i troskliwego zachowania personelu, stres, niepokój i inne traumatyczne doświadczenia było codziennością podczas walki z chorobą.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem