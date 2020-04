Przejmujące portrety pielęgniarki walczącej z koronawirusem

Podczas gdy niektórzy bagatelizują pandemię i nie przestrzegają zaleceń pozostawania w domu, inni walczą na co dzień z koronawirusem, narażając przy tym swoje zdrowie i życie - Jak pokazuje przykład pielęgniarki Mary Briggs narażeni na niebezpieczeństwo są także jej bliscy, co postanowił uchwycić na przejmujących portretach jej mąż fotograf - Ray Briggs.

Fotograf przygotował emocjonalne portrety, które mają na celu namawianie ludzi do pozostawania w domach i przestrzegania wytycznych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby. Jego żona występuje na zdjęciach niejako w imieniu całej służby zdrowia, która na co dzień walczy z niebezpieczeństwem, narażając przy tym nie tylko siebie, ale również swoich bliskich. Fotograf zastosował także dramatyczne światło, które ma podkreślić powagę sytuacji.

