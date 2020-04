Modele zamieniający się pod wodą w rzeźby - zdjęcia Barbary Cole

Zdjęcia pływających modeli zdobyły całkiem niedawno sporą popularność i okazuje się, że wciąż nie nudzą się zarówno fotografom, jak i publiczności - Nic dziwnego, ten stosunkowo prosty pomysł na sesję fotograficzną stwarza tak naprawdę bardzo wiele możliwości budowania intrygujących i wciągających obrazów. Okazuje się równocześnie, że choć tego typu zdjęcia obiegły świat i cieszyły się szczególnym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Barbara Cole wykorzystuje tego typu technikę już od dawna.



Trzeba przyznać, że na tle prezentowanych często na łamach ŚwiatObrazu.pl sesji realizowanych pod wodą (żeby wspomnieć chociażby prace Benjamina Von Wonga ukazujące modelki w towarzystwie rekinów) prace Barbary Cole wyróżniają się oszczędnością i prostotą użytych środków. Nie ma tu spektakularnych zabiegów, co pozwala skupić się na tym, co chciała przekazać fotografka.

Podczas realizacji swoich zdjęć fotografka wykorzystuje fotografię tradycyjną. "Klasyczne metody pomagają mi opowiadać o pamięci i emocjach, tego właśnie dotyczą moje prace" zdradza Barbara Cole. Fotografka ta wykorzystuje wodę jako środowisko dla swoich sesji fotograficznych już od bardzo dawna, ale od 20 lat woda stała się głównym elementem jej zdjęć. "Myślę, że ponieważ od wielu lat używam wody jako metafory emocji, to używanie jej stało się naturalnym językiem artystycznym" mówi Barbara Cole.

Pochodząca z Kanady Barbara Cole zajmuje się na poważnie fotografią od wczesnych lat 80. Wykonuje ponadczasowo wyglądające zdjęcia, które realizuje czasami we własnym basenie. Modele na nich wyglądają jak rzeźby lub bohaterowie obrazów. Ciekawym wyróżnikiem prezentowanych zdjęć jest wykorzystanie długich czasów naświetlania. Potęguje to efekt tajemnicy i oniryczny nastrój prac Barbary Cole.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem