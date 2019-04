Chce ich uwiecznić, zanim zostaną zastąpieni nowoczesną technologią - fotograf portretuje japońskich pracowników

Bez względu na to co robią, Japończycy przywiązują ogromną wagę do swojej pracy. Zawsze są dumni z wykonywanego przez siebie zawodu. Zainspirowany japońską kulturą pracy francuski artysta Frank Le Petit (który posługuje się również pseudonimem K-Narf) rozpoczął projekt Hatarakimono. Swoje zdjęcia wykonuje od 2016 roku i w ciągu 14 miesięcy sfotografował 102 pracowników w noszonych przez siebie uniformach.



Projekt jest zatytułowany Hatarakimono. Słowo to oznacza po japońsku ciężko pracujące osoby. Do wykonania swoich zdjęć Frank Le Petit wykorzystał przenośne mini studio. Wszyscy modele zostali uwiecznieni na tym samym tle, wykorzystującym różne miary i wskaźniki. Każdemu modelowi został poświęcony tryptyk. Fotograf poprosił ich o stanięcie na małym stołku. Całość przyjęła stylistykę, która przywodzi na myśl zabawki. Ponadto taka forma ma dodatkowo "zamrażać pracowników w czasie". Autor zdjęć uważa, że bardzo ważne jest dokumentowanie tych ciężko pracujących Japończyków, zanim zostaną zastąpieni nowoczesną technologią. "Myślę, że projekt Hatarakimono staje się wyjątkowym, historycznym dokumentem" - podkreśla Frank Le Petit. Każde ze zdjęć pozwala na studiowanie unikatowego charakteru uniformów i emocji pracowników. Niezwykłe wrażenie robi również zestawienie wszystkich zdjęć ze sobą. Projekt ten przywodzi na myśl ikoniczne, nigdy niedokończone dzieła Augusta Sandera, o którym możesz przeczytać poniżej. Reklama

Więcej zdjęć Franka Le Petit znajdziesz na jego oficjalnej stronie internetowej Portrety ukazujące japońskich pracowników w noszonych przez siebie uniformach fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf) fot. Frank Le Petit (K-Narf)

Autor: Mikołaj Konkiewicz