Komiczne psy na zdjęciach Elke Vogelsang

Elke Vogelsang zaczęła fotografować swoje psy w okresie osobistych problemów, które rozpoczęły się w 2009 roku - Musiała zaopiekować się swoją teściową, która cierpiała na demencję, a w międzyczasie jej mąż zapadł w śpiączkę w wyniku pęknięcia tętniaka - wtedy właśnie fotografka zdecydowała się rozpocząć projekt, który będzie stanowił dla niej odskocznię od trudnej codzienności i jednocześnie stworzy dziennik dla jej męża.



Fotografka zdradza, że z każdym psem pracuje się zupełnie inaczej. Niektóre potrzebują zachęty do zabawy, która ich trochę rozrusza i wprowadzi w dobry nastrój, natomiast innym pomaga wyciszenie i uspokojenie. "Kluczem do sukcesu jest cierpliwość, zaufanie i… mnóstwo przekupstwa" dzieli się tajnikami swojej pracy Elke Vogelsang.

Chociaż początkowo skupiła się na fotografowaniu swoich własnych pupili, obecnie przed jej obiektywem występują także inne psy. Jej portrety psów są bardzo komiczne i z pewnością przywrócą Wam dobry humor. Każdy z czworonogów wykazuje się własną osobowością. Fotografka w wielu przypadkach posługiwała się różnymi sztuczkami, aby zwrócić uwagę psów, ale przyznaje, że miała także okazję współpracować z pupilami nienauczonymi komend itp. W takiej sytuacji konieczne było oczekiwanie na decydujący moment i chwilę, gdy psy same zechcą "pozować".

