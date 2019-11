Sympatyczne portrety psów ukazują ich prawdziwe emocje

Właściciele psów często przyznają się, że traktują swoich czworonogów niczym własne dzieci. Ci członkowie rodziny należą co prawda do innego gatunku, ale wciąż możliwe jest nawiązanie z nimi bardzo bliskich relacji. Dla wielu ludzi kontakt z psami jest bardziej wyrazisty niż z innymi ludźmi. Małżeństwo fotografów - Belinda Richards i Tony Ladson - postanowiło ukazać te emocje psiaków, tworząc zestaw zdjęć zatytułowany Psy są świetnymi ludźmi (Dogs Are The Best People).



W ciągu minionego dwa i pół roku duet sfotografował ponad 500 domowych zwierzaków - psów, kotów, królików czy fretek. Sesje odbywają się w swoim studiu zlokalizowanym w Melbourne. Belinda Richards i Tony Ladson przeprowadza sesje w bardzo przyjaznej dla czworonogów atmosferze. Aby zwrócić ich uwagę wołają je pieszczotliwie czy oferują smakołyki. To wszystko w celu nakłonienia ich do odkrycia prawdziwego oblicza przed obiektywem. "Reakcje zwierząt na wydawane odgłosy czy oferowane przekąski jest tak zróżnicowana, jakby była w przypadku ludzi." - zdradza Richards. Od zachwycających i rozczulających uśmiechów po nieco zakłopotane spojrzenia - każde zdjęcia pokazuje, że psy mają swoją własną paletę emocji. Oglądanie prac składających się na ten cykl z pewnością poprawi każdemu humor. Poniżej można zobaczyć wybrane portrety psów, a więcej zdjęć znajdziesz na stronie tego duetu fotograficznego. Portrety psów, które ukazują ich prawdziwe emocje