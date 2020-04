Niezwykłe portrety ludzi noszących rzeźby stworzone z elementów środowiska

Norwesko-fiński duet artystyczny Karoline Hjorth i Ritta Ikonen przygotował serię portretów ukazujących inspirowaną folklorem wizję relacji między człowiekiem a naturą - Większość modeli to starsze osoby, mające często pogłębioną relację z regionem, w którym mieszkają, pracują lub uprawiają w nim ziemię.



Prace nad prezentowaną serią rozpoczęły się już w 2011 roku, gdy duet rozpoczął eksplorację nordyckiego folkloru za pomocą fotografii. Ich fotograficzna opowieść znalazła jednak kontynuację w podroży przez 15 krajów. Zaowocowała stworzeniem ponad 100 portretów, które umożliwiły eksplorowanie relacji ludzi z naturą.

Każdy z portretów przedstawia samotną postać w krajobrazie z rzeźbą stworzoną z wybranych przez nich naturalnych elementów krajobrazu. Duet uważa, iż modele stanowią integralną część cyklu i wolą określać ich mianem współpracowników, a nie jedynie osób pozujących do zdjęć. Harmonia widoczna na zdjęciach jest efektem długiego procesu przygotowywania i ustawiania sesji zdjęciowej. Materiały takie jak mech, wodorosty czy grzyby muszą być zebrane i złożone w coś, co przypomina rzeźbę do noszenia. Jak zdradza duet najbardziej nietypowymi materiałami, które użyto do wykonania portretów były jeżowce i rozgwiazdy.

W danej scenerii zostaje wykonane zdjęcie za pomocą aparatu tradycyjnego na film. Proces ten może trwać długo i jest wymagający dla modeli, gdyż Ci noszą delikatną rzeźbę pełną niekiedy drapiących gałązek. Ponadto pozowanie w terenie samo w sobie może być wymagające, gdyż trzeba radzić sobie z naturalnymi zjawiskami, takimi jak deszcz, mgła czy chłód.

Jak widać jednak na zaprezentowanych tutaj przykładach wysiłek ten się opłaca. Zdjęcia pokazują niezwykłą relację osób znajdujących się przed obiektywem z naturą. Praca duetu jest wielowątkowa i prowokuje nie tylko do refleksji nad środowiskiem, ale również skłania do zastanowienia się na przemijaniem czy kołem, jakie zatacza otaczające nas życie.

Portrety ukazujące relacje ludzi ze środowiskiem