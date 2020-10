Portrety papużek, które pozują jak ludzie

Leila Jeffreys wykonała portrety papużek, które przywodzą na myśl zdjęcia ze szkolnych czy rodzinnych albumów - W przeciwieństwie jednak do takich często sztywnych i wymuszonych fotografii, te na których prezentują się papużki są pełne wdzięku. Zobacz, jak tej fotografce udało się uchwycić te sympatyczne ptaki.



Fotografka skupia się na osobowościach papużek i próbuje uchwycić ich specyficzne cechy. W rezultacie udaje się wykonać intymne portrety, które wciągają i skupiają na każdej papużce jako pojedynczej, autonomicznej istocie, która nie tylko reprezentuje swój gatunek, ale przede wszystkim opowiada własną, osobistą historię. Jeffreys odbiega od tradycyjnego podejścia do portretowania zwierząt, która skupia się właśnie na ww. "prezentowaniu gatunków" i "katalogowaniu", kierując się w stronę prezentowania konkretnych modeli.

Leila przygotowując się do realizacji zaplanowanych sesji często konsultuje się z ornitologami, ekologami i pracownikami rezerwatów. Dzięki temu jej zdjęcia realizowane w sterylnej przestrzeni studia wciąż są pełne życia i widać na nich autentyczną umiejętność wnikliwego obserwowania modeli.

Leila Jeffreys sfotografowała papużki tak, że nie tylko wzbudzają one sympatię swoim pozowaniem, ale również możliwe jest przyjrzenie się szczegółom ich kształtu dzioba czy konturom piór. Fotografka umożliwia także podziwianie ich ubarwienia.

