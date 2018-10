Porzuć dążenie do perfekcji

Z MYŚLĄ O DRODZE DO MISTRZOSTWA, zastanawiam się, czy kiedykolwiek zastanawiamy się nad tym, czy mistrzostwo, a ściślej doskonałość, jest celem wartym naszego czasu i uwagi. Czy rzeczywiście marzymy o perfekcji? Albo, bliżej sedna, czy w perfekcji jest coś ludzkiego? Zapewne nie, choć podejrzewam, że ludzkość jako taka jest bardzo zainteresowana dążeniem do ideału. Wydajemy się lubić pogoń za perfekcją. Nie jestem tylko pewny, co byśmy zrobili, gdybyśmy ją dogonili… albo nawet czy bylibyśmy w stanie stwierdzić, że to zrobiliśmy. Czy po zrobieniu perfekcyjnego zdjęcia bylibyśmy usatysfakcjonowani? Mawia się, że nuda wynika z braku braków, nieobecności czegoś, do czego można byłoby dążyć. Czy zrobienie perfekcyjnego zdjęcia wywołałoby tylko jeszcze głębszą tęsknotę za czymś więcej? Podejrzewam, że tak.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Ta pogoń za perfekcją — a zwłaszcza za perfekcją na poziomie technicznym — martwi mnie, gdy dostrzegam ją u studentów, i przeraża, gdy zauważam pewne jej oznaki u samego siebie. "Potrzeba" uzyskania większego zakresu tonalnego i ostrzejszej ostrości sugeruje, że szukamy czegoś na zastępstwo rzeczy, która naprawdę by nas poruszyła. Żadna ostrość ani zakres tonalny nie uczynią historii lepszą w stopniu większym, niż nowoczesny krój pisma jest w stanie upiększyć wiersz.