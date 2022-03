Przyjaźń porzuconego goryla i szypansa

Ostatnie dni wymagają wiele nadziei, a mały szympans i goryl przypominają, że przyjaźń może być nawet ponadgatunkowa, tym bardziej zatem możemy próbować bratać się w obrębie homo sapiens. Fotograf Michael Poliza uwiecznił na swoich zdjęciach wyjątkową parę.



Mały szympans i goryl niosą nadzieję światu

W świecie, w którym podkreślane są różnice między ludźmi, przyjaźń między dwoma małymi zwierzętami pokazuje, co może się stać, gdy skupimy się na tym, co nas łączy, a nie co dzieli. Urocze interakcje pomiędzy gorylim i szympansim dzieckiem sfotografował Michael Poliza podczas wycieczki do sierocińca dla naczelnych. Niezależnie od tego, czy dzielą się jedzeniem, czy obejmują i przytulają, więź które je łączy jest niezwykle namacalna.