Pośmiertne zdjęcie Gerdy Taro odkryte przypadkiem w domowym archiwum

Młody lekarz wojskowy pochyla się nad ciężko ranną – być może już nieżyjącą – kobietą. Ten przejmujący obraz z czasów hiszpańskiej wojny domowej pojawił się kilka dni temu na koncie twitterowym Johna Kiszely’ego. I choć dla tego byłego wojskowego, a obecnie historyka jest to tylko rodzinna pamiątka (mężczyzną na zdjęciu był jego ojciec), to wprawne oczy śledzących profil dostrzegły na nim coś więcej: pacjentką spoczywającą na szpitalnym łóżku jest Gerda Taro. Fotografka wojenna, partnerka Roberta Capy i współtwórczyni jego legendy.

Wszystko zaczęło się od zdjęcia opublikowanego na Twitterze przez Johna Kiszely’ego – jednego z wielu, jakie ów historyk i były wojskowy publikuje od czasu do czasu. To pochodziło z jego prywatnych archiwów rodzinnych i przedstawia jego ojca Janosa Kiszely'ego, który podczas hiszpańskiej wojny domowej był lekarzem w szeregach Brygad Międzynarodowych – zbrojnej formacji ochotników w różnych państw świata walczącej po stronie komunistów przeciw siłom generała Franco. Podpis, jak to na Twitterze, był lakoniczny: "właśnie znalazłem zdjęcie młodego lekarza z Brygad Międzynarodowych wykonane podczas hiszpańskiej wojny domowej w 1937 roku – to mój ojciec." W komentarzach pod zdjęciem dość szybko pojawiły się sugestie, kim mogła być ciężko ranna lub też może nieżyjąca kobieta, którą lekarz ów się zajmuje. Inni poprosili o wykonanie zdjęcia rewersu tej fotografii. Kiszely wykonał prośbę, domysły znalazły potwierdzenie.