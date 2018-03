Postium OBM - profesjonalne monitory koreańskiej firmy

Nowa seria monitorów Postium OBM 4K posiada funkcję wyświetlania materiału w HDR oraz wspiera szeroką paletę kolorów zgodną ze standardem DCI-P3 i większością standardów ITU-R BT.2020. Monitory z serii OBM 4K oferują profesjonalną jakość, włącznie z doskonałej jakości odzwierciedleniem czerni i dokładnym odwzorowaniem kolorów, co sprawia, że monitory te są idealne do produkcji na żywo w 4K oraz różnych zastosowaniach do podglądu i produkcji w terenie.



Dodatkowo, seria monitorów Postium OBM 4K wspiera zintegrowane funkcje 3D LUT, Waveform, Vector Scope, Color Space i Gamma Comparison. Monitory z serii OBM 4K posiadają wejście 12G-SDI i 2x wyjścia loopout, wejście 3G/HD-SDI oraz 2x loopout, wejście HDMI 2.0 oraz złącze optyczne SFP. Seria OBM 4K przyjmuje sygnały do 3840x2160/24,25,30,50,60p oraz 4096x2160/24/25/30/50,60p. Seria monitorów Postium OBM W Monitor ścienny 4K przeznaczony do studia i wozów transmisyjnych ze złączem 12G-SDI. Monitory z serii OBM W posiadają wejście 12G-SDI oraz loopout (x2), wejście HDMI 2.0, złącze optyczne SFP, Component i Composite na panelu pełnej rozdzielczości HD. Tak więc seria OBM W jest idealna do budowania ściany monitorów 4K w studiu lub wozie transmisyjnym. Monitory z tej serii oferują zaawansowane i użyteczne funkcje takie jak HDR, Ethernet Control, wyświetlanie Camera Log, i inne. Seria monitorów Postium OBM N Monitory z serii OBM N oferują doskonałą jakość obrazu oraz szeroki kąt widzenia i cechują się szeroką gamą profesjonalnych funkcji, włącznie z zaawansowanymi funkcjami do analizy sygnału audio i video takimi jak Waveform, Vector Scope, Audio Level Meter, IMD, Camera Log Selection, Custom 3D LUT Import, Focus Assist, itd. Seria OBM N wyposażona jest w różne interfejsy wyjść/wejść, takie jak 3G-SDI, HDMI, Component, Composite, DVI. Szeroka gama produktów z tej serii – od 18,5 cala do 55 cali – zapewnia najlepsze rozwiązania, począwszy od produkcji w terenie aż po monitoring w studiu. Wiecej informacji na stronie www.beiks.com.pl

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl