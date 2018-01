Poważna wada w oprogramowaniu dysków WD MyCloud zapewnia dostęp do danych praktycznie każdemu

Jak donoszą specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem cyfrowych danych i systemów komputerowych, wiele sieciowych magazynów danych firmy Western Digital podatnych jest na bardzo prosty atak, dzięki któremu możliwe jest przejęcie kontroli nad urządzeniem. Zagrożenie jest poważne i występuje nawet wówczas, gdy w dysku wyłączono dostęp do danych z poziomu Internetu. Jeżeli więc używacie urządzeń z rodziny WD MyCloud, to koniecznie je wyłączcie, a następnie przeczytajcie ten tekst!

Rzadko publikujemy informacje ze światka informatycznego, ale tym razem jest ku temu naprawdę ważny powód. Jak donoszą serwisy poświęcone bezpieczeństwu danych, w oprogramowaniu magazynów sieciowych firmy Western Digital z popularnej (również wśród fotografów) serii WD MyCloud wykryto poważne błędy umożliwiające dostęp do danych praktycznie każdemu dysponującemu bardzo podstawową wiedzą. Odkrył je James Bercegay, badacz z firmy Gulftech, a wyniki poszukiwań zawarł w swoim raporcie. Jako że jest to dokument pisany mocno technicznym językiem, tutaj prezentujemy jego skrót oraz porady, co można zrobić w przypadku zagrożenia.