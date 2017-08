Poza granicą strachu. Chora 18-latka fotografuje największe fale

Co znaczy być nieustraszoną? Pochodząca z Australli 18-letnia fotograf Shannon Glasson może odpowiedzieć na to pytanie. Glasson urodziła się z wrodzonym zniekształceniem stóp (CTEV) oraz wrodzonym przerostem nadnerczy (CAH), dwiema rzadkimi chorobami genetycznymi, które nie zdołały powstrzymać jej przed zostaniem wybitnym fotografem specjalizującym się w surfingu na wielkich falach.

Wrodzone zniekształcenie stóp rozpoznawane pod akronimem CTEV oznacza w zasadzie, że Glasson urodziła się z nogami przekręconymi o 180 stopni, co – zgodnie z opinią Oddziału Ortopedii Narodowego Szpitala Dziecięcego – przytrafia się raz na tysiąc urodzeń. ,,Lekarze powiedzieli moim rodzicom, że mogę przez resztę życia poruszać się wyłącznie na wózku" powiedziała Shannon w zeszłym tygodniu, gdy usiedliśmy naprzeciw miejsca, gdzie odbywało się Vans US Open of Surfing.