Fotografka pozywa Capcom na 12 milionów dolarów

Fotografka Judy A Juracek wniosła do sądu w Connecticut pozew przeciwko deweloperowi gier wideo Capcom, za naruszenie jej praw autorskich - Japoński gigant związany z cyfrową rozrywką wykorzystał jej fotografię na jednej z okładek swoich gier - dokładnie Resident Evil 4.



12 milionów dolarów odszkodowania - pozew fotografki

Fotografka Judy A. Juracek jest także projektantką i opublikowała dotychczas kilka książek ze zdjęciami rożnych powierzchni, które mają służyć do badań wizualnych dla artystów, architektów i innych projektantów. W centrum sporu znalazła się książka z 1996 roku i towarzysząca jej płyta CD zatytułowana "Powierzchnie". W publikacji znajduje się 1200 różnorodnych tekstur powierzchni - drewna, kamienia, marmuru, cegły, gipsu, sztukaterii, kruszywa, metalu, szkła i wielu więcej. Są one gotowe do użycia w projektach lub kompozycjach, a także jak tło do różnych projektów.