15 000 gatunków w fotograficznej Arce

Fotograf Joel Sartore realizuje niesamowitą serię zdjęć nazwaną Photo Ark (Fotograficzna Arka), której założeniem jest sfotografowanie wszystkich gatunków „znajdujących się pod opieką ludzi” - Tutaj jednak nie cel jest najważniejszy, a sam proces uwieczniania kolejnych niezwykłych organizmów. Niedawno udało się fotografowi osiągnąć imponujący wynik 15 000 sfotografowanych zwierząt. Gatunkiem, który został zarejestrowany na 15 000 fotografii jest kolorowy chrząszcz tygrysi (Cicindelidia floridana).



Sartore realizuje projekt Fotograficznej Arki dla National Gegoraphic od 2006 roku. Przez ten czas wykonuje zdjęcia w ogrodach zoologicznych, oceanariach i rezerwatach dzikiej przyrody na całym świecie. Docelowo fotograf chce uwiecznić 20 000 gatunków zwierząt. Jak sam mówi, zajmie mu to co najmniej kolejne 15 lat.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem