Historia zdjęcia, które ma aż 134 lata

Klisza fotograficzna Evelyn Mackenzie została naświetlona jeszcze w 1889 roku, ale wywołana została dopiero po 134 latach - Na zdjęciu widać dwie tajemnicze postacie.



Zobacz zdjęcie, wywołane po 134 latach

Materiał światłoczuły należał do Evelyn Mackenzie i został użyty w aparacie Kodak nr 1. Panna Mackenzie była australijską golfistką, zdobywczynią mistrzostw i pionierką fotografii amatorskiej. Aparat nr 1 był - jak sama nazwa wskazuje - pierwszym modelem Kodaka. Był to także pierwszy aparat, w którym z powodzeniem zastosowano kliszę negatywową przymocowaną do wewnętrznej rolki papieru.