Pierwszy obiektyw Canon z nowej linii hybrydowych szkieł staroogniskowych

Canon zaprezentował stałoogniskowy obiektyw 35 mm f/1,4 L VCM, który zaprojektowano tak, aby świetnie sprawdzał się zarówno w czasie fotografowania, jak i filmowania - Według zapewnień producenta jest to pierwszy z serii nowych hybrydowych obiektywów stałoogniskowych, mających spodobać się tym, którzy zarówno fotografują jak i filmują.



Canon 35 f/1.4 L VCM

Obiektyw ma stanowić początek nowej serii hybrydowych szkieł, a jednocześnie wypełnia pewną lukę w serii obiektywów premium L, gdyż dotychczas nie było w niej szerszego stałoogniskowca niż 50 mm. Waga obiektywu wynosi jedynie 555 gramów, a wymiary wynoszą 76,5x99,3 mm. Oznacza to więc, że w porównaniu ze standardowym obiektywem Canon 35 mm f/1.8 z mocowaniem RF jest cięższy i większy, ale to nic niezwykłego, gdy weźmie się pod uwagę to, że jest lżejszy i należy do zaawansowanej linii premium L.