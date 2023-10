Poznaj program BEIKS MEDIA SHOW 2023. Nowa edycja BEIKS MEDIA SHOW już 7 listopada!

Nowa edycja przełomowego eventu pod nazwą BEIKS MEDIA SHOW odbędzie się 7 listopada 2023 w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na największe wydarzenie branżowe w Polsce. Ponad 40 wykładów prowadzonych przez znanych i uznanych filmowców oraz fotografów zaspokoi ciekawość nawet największych pasjonatów branży foto-wideo. Kolejny BEIKS MEDIA SHOW to cały dzień rozrywki przepełnionej wiedzą i nowościami na rynku.

Foyer oraz sala Symphony hotelu Sound Garden w Warszawie pomieści dwie hale wystawowe o łącznej powierzchni aż 1500 metrów kwadratowych. Wystawcy z Polski i zagranicy pokażą swoje najnowsze produkty i rozwiązania z zakresu pozyskiwania, tworzenia i wysyłania kontentu dla szeroko pojętej branży filmowej, fotograficznej i telewizyjnej. Vlogerzy i youtuberzy znajdą tu niedrogie oraz innowacyjne rozwiązania do wysyłania swoich treści na media społecznościowe, a stacje telewizyjne i telewizje internetowe sposoby na tworzenie i emisję swoich programów, w tym ofertę wirtualnego studia firmy Brainstorm.

Wybierz swoją drogę z salami tematycznymi!

Przeżyj wydarzenie po swojemu, dzięki salom tematycznym podzielonym na tematy branżowe.

Na pierwszym piętrze hotelu znajdują się sale warsztatowe, gdzie będą miały miejsce pokazy i spotkania ze znanymi twórcami i specjalistami z branży filmowej, fotograficznej i oświetleniowej oraz przedstawicielami poszczególnych marek prezentującymi nowości danej firmy.

Sale tematyczne to: sala video, produkcja filmowa, operatorka i montaż, sala foto, sala edukacyjno-techniczna, warsztaty foto, sala audio i oświetlenie. Każda sala zapewni Wam unikalny kontent i nowe doświadczenia.

Wstęp na część wystawową oraz wszystkie warsztaty i prezentacje poszczególnych marek jest całkowicie bezpłatna.Obowiązuje jedynie wcześniejsza rejestracja na oficjalnej stronie BMS.

Konkurs fotograficzny "Radość i Smutek"

Zgarnij aparat NIKON Z30 oraz wiele więcej. Partner konkursu: Nikon.

"Radość i Smutek" – Konkurs fotograficzny skupia się na dwóch silnych i przeciwstawnych emocjach – radości i smutku. Uczestnicy są zachęcani do wyrażenia tych uczuć za pomocą swoich fotografii. Zadaniem uczestnika jest uchwycenie chwili ekstazy, euforii, radości życia, ale także momentów refleksji, melancholii czy smutku. Każdy uczestnik ma szansę pokazać swoją wyjątkową perspektywę na te dwie emocje i podzielić się nią z innymi.

Jak się zgłosić?

1.Zgłoszenie do konkursu zawierające imię i nazwisko, zdjęcie należy przesłać na adres e-mail: konkurs@beiks.pl

2.Maksymalny rozmiar 2000px, maksymalna waga pliku 2MB.

3.Format zdjęcia .jpg lub .png

4.Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.

Aby wziąć udział w konkursie wymagana jest obecność na BEIKS MEDIA SHOW 2023,

Nagroda zostanie przekazana w czasie trwania eventu.

Zgłoszone zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu aparatów fotograficznych lub aparatów w telefonach komórkowych. Chcemy dać szansę uczestnikom korzystającym z prostszego sprzętu, aby również wzięli udział w konkursie.

Konkurs Canon - do wygrania Canon Powershot V10

Partnerem konkursu jest firma Canon Temat konkursu zostanie podany podczas BEIKS MEDIA SHOW. Weź udział! Zarejestruj się w linku poniżej i zyskaj szansę wygrania tego super zestawu.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie eventu www.beiksmediashow.pl

Program BEIKS MEDIA SHOW 2023

Film – Sala Opera

10.00 – 10.15 Program BEIKS Media Show. Oferta promocyjna BMS. Zasady konkursu, w którym do wygrania jest aparat firmy Canon , oprogramowanie do montażu nieliniowego Edius 11 i wiele innych nagród – Krzysztof Machulski

10.30 – 11.30 -Piotr Chrobak APC Films

Filmowiec - influencer, czyli jak zaistnieć w social mediach.

Dobór sprzętu do konkretnego zlecenia, czyli co ułatwi nam pracę przy produkcji filmu.

11.45 – 12.45 Marek Hucz / Jan Jurkowski- Produkcja wysokobudżetowa na Youtube - Czy to się opłaca? Rozmowa i Q&A z Grupą Filmową Darwin.

13.00 - 13.45 Krystian Bielatowicz – Multifunkcjonalność w filmie

14.00 – 15.45 Piotr Sobociński jr. i Michał Sobociński – Rozmowy o filmie i życiu (operatora filmowego) - prowadzący: Filip Kovćin

16.00 – 17.45 Andrzej Dragan -Zdjęcia i filmy zawierające ludzką głowę

18.00 – 19.30 Wiktor Obrok - Okiem operatora. Jak tworzyć piękne kadry

19.30 – 20.00 Podsumowanie BEIKS Media Show – Krzysztof Machulski

Video – Sala Concerto 1

10.30 – 11.00 Marcin Tkaczyk – Sony Cinema Line

11.00 – 11.50 Sony Professional Europe – Warsztaty z praktycznego zastosowania kamer Sony PXW-FX6 w produkcji dokumentalnej i reporterskiej

12.00 – 13.30 Andrzej Rajkowski / Michał Wozniak - "Jak profesjonalnie nagrywać wywiady"

13.45 – 14.45 Marcin Kuciński - Vlog 646 TEMAT: O wszystkich etapach produkcji projektów muzycznych – od planu zdjęciowego do Stadionu Narodowego.

15.00 – 16.20 Dawid Mazur - Światło w fotografii ślubnej - narzędzia i ich wykorzystanie

16.30 – 17.50 Filip Marek - Kinowa jakość w mikro produkcjach- czyli jak zmienia się rynek

18.00 – 19.30 Tomasz Odziemek - Moje 3 najlepsze ustawienia oświetlenia wywiadu/setki

Video Foto - Sala Oratorio

10.30 – 11.30 Michał Warda – Workflow przy wywiadzie. Dokument i film korporacyjny w oparciu o kamery C300 i C70

12.00 – 13.00 Szymon Dudka – Praca reżysera w połączeniu z warsztatem operatorskim

13.30 – 14.30 Adam Trzcionka - Temat w trakcie ustalania

15.00 – 16.00 Alicja Zmysłowska -– Fotografia artystyczna psów. Twórczość, porady i aspekty techniczne

16.30 – 17.30 Rafał Paradowski Okres przygotowawczy, zdjęciowy i postprodukcja, czyli o etapach pracy operatora filmowego

18.00 – 19.00 Michał Warda - Nanlite / Nanlux - Kolor, światło, emocje, historia czyli środki wizualnej ekspresji w pracy na planie

Poznaj znaczenie kolorów, światła i emocji w pracy na planie filmowym i portretowym. Odkryj, jak wykorzystać te elementy do tworzenia głębszych historii i budowania mocnego obrazu. Michał pokaże podczas sesji pokazowej ulubione techniki i tricki, które pozwolą Ci kształtować finalny obraz.

Foto – Sala Polonaise

10.30 – 11.20 Artur Kos – Fotografia Baletowa

11.30 – 12.50 Maciej Sznek – EscargoFoto - Kreatywne wykorzystanie lamp w fotografii motoryzacyjnej

13.00 – 14.20 Mateo Wastrak -Social Media Content - kreuj skutecznie

14.30 – 15.20 Jacek Lubera- Światło z panelu, kuli i listwy. Mini-warsztaty z LED-ami Akurat Lighting

15.30 – 16.20 Mariusz Łężniak - Krajobraz Polski według Kieleckiej Szkoły Krajobrazu

16.30 – 17.20 Piotr Horzela - Z Horzelą w las- jak podglądać i nie zaszkodzić

17.30 – 18.20 Adrian Truchta - Mały świat dookoła nas - Makrofotografia przyrodnicza

18.30 – 19.30 Damiana Sztendela Laik Knows - Cinematic look w filmie reklamowym

Edukacja Film Video Foto – Sala Mazurka

10.30 – 11.00 Robert Trętowicz -EDIUS 11, nowości w systemie montażu nieliniowego. Początki sztucznej inteligencji w montażu.

11.15– 12.00 Janusz Adamski – Przykładowe integracje kamer PTZ marki Panasonic w produkcjach o stałej scenografii

12.15 – 13.15 Alex Stoyanov-Nowości firmy Blackmagic Design na IBC 2023

13.30 – 14.30 Lavent Celik - Streamlining IP workflows, from the ground to the cloud, for seamless digital transformation

14.45– 15.45 Paweł Karpinski – Jak stworzyć w pojedynkę jedno lub wielokamerową, profesjonalną transmisję na żywo dla Siebie lub Klienta na platformę Youtube lub inne medium obsługujące obraz poziomy korzystając ze sprzętu YoloLiv & Hollyland Tech mieszczącego się w jednej małej walizce!

16.00 – 17.00 Paweł Karpinski - Wielokamerowa transmisja LIVE na INSTAGRAM! Czy to w ogóle możliwe? Jasne! Przyjdź i zobacz jak krok po kroku zrealizować transmisję z jednej lub kilku kamer na Instagram z wykorzystaniem mobilnych urządzeń YoloLiv i Hollyland Tech.

17.15 – 18.15 Dariusz Qukieła – Edius 11 – Nowe rozdanie .Praktyczne wykorzystanie EDIUS’a w pracy zawodowej

Sala Sonata

10.30 – 11.30 Marcin Bójko z Piotr Wróblewski – "Kreatywny portret od podstaw"

12.00 – 12.45 Rafał Smoliński - Jak dbać o sprzęt fotograficzny

14.15 – 15.00 Piotr Ługowski - Dlaczego warto inwestować w dobry dźwięk na planie?

Prezentacja i warsztaty z mikrofonami firmy SCHOEPS i udziałem realizatora dźwięku filmowego, który pracował m.in. przy filmach: Pitbull, Niewidzialna, wojna, Ukryta sieć, Niebezpieczni dżentelmeni, Apokawixa a oastatnio przy "Chłopach"

15.00 – 16.00 Piotr Ługowski - Streaming multicam z AI oraz NDI - teraz dostępny dla każdego

Prezentacja i warsztaty rewolucyjnych mini kamer PTZ firmy OBSBOT.

16.00 – 17.30 Piotr Ługowski - Obsługa DIT planu filmowego - Assimilate OnSet Tools

Jak nagrywać i udostępniać materiały filmowe na planie.

ProRes RAW - jak tchnąć nowe życie w obraz z Twoich kamer i aparatów dzięki rejestratorom ATOMOS , Assimilate Scratch - czyli świat korekcji barwnej ProRes RAW bez DaVinci

Warsztaty Fotograficzne – Sala Terrace Open

Warsztaty Praktyczne z JURASSIC PHOTO TEAM

Praca na 2 stanowiskach

11.00 – 12.30 Praca w przestrzeni kompozycyjnej – Warsztaty praktyczne - Grzegorz Maciąg

13.00 – 14.30 Kompozycja kolorystyczna - magia światła - Grzegorz Maciąg

15.00 – 16.30 FineArt fotografia - Grzegorz Maciąg

Informacje ogólne

Program wydarzenia, oficjalną listę prelegentów, tematy wykładów wraz z godzinami oraz potwierdzonych wystawców znajdziesz na stronie eventu - www.beiksmediashow.pl

Strona kontaktowa – www.beiksmediashow.pl/#kontakt

Nie przegap BEIKS MEDIA SHOW i zdobądź BEZPŁATNY bilet wstępu już teraz! www.beiksmediashow.pl