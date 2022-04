Zwycięzcy konkursu fotograficznego World Nature Photography Awards

Od wygłodniałej foki po lodową jaskinię nad jeziorem Bajkał, świat przyrody ukazuje wiele oblicz za sprawą zwycięzców konkursu fotograficznego World Naturę Photography Award - Uczestnicy z ponad 20 krajów zgłosili niezwykle prace konkursowe, a zwycięzcą całych zawodów został Amos Nachoum.



Na zwycięskiej fotografii można dostrzec lamparta morskiego (amfitrytę lamparcią), która szeroko otwiera paszczę tuż przed bezbronnym pingwinem białobrewym. Aby zrobić to zdjęcie Amos Nachoum godzinami czekał na odległej wyspie na Półwyspie Antarktycznym na chwilę, kiedy przypływ był na tyle niski, że foki wypłynęły na łowy i wytropiły zdobycz. Jego cierpliwość zdecydowanie się opłaciła, gdyż został nagrodzony główną nagrodą w konkursie fotograficznym World Nature Photography Awards.

