Pracująca dziewczyna z lat 80-tych. Stylizowana sesja Camilli Akrans z Grace Elizabeth w roli głównej

Camilla Akrans kocha pastele i pudrowe odcienie, ale nie stroni również od nasyconych barw: nostalgiczna paleta rodem z Technicoloru, ale i odwrotnie - efekt wyblakłej taśmy stały się jej znakiem rozpoznawczym. W jednym ze swoich nielicznych wywiadów mówi, że stara się w swoich sesjach fotograficznych opowiadać historie, aby pozwolić modelce poczuć się swobodnie w swojej roli oraz aby uzyskać wiarygodny, przekonujący efekt. Sama Åkrans przyznaje, że kocha stare kino i to ono szczególnie ją inspiruje. Najnowsza sesja została opublikowana w grudniowej edycji chińskiego Vogue, dla której inspiracją był amerykański film komediowy z roku 1988 "Pracująca dziewczyna".



