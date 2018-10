Wyszukiwarka Google Grafika będzie wyświetlać informacje, do kogo należy zdjęcie

Google ogłosiło podjęcie współpracy z IPTC (International Press Telecommunications Council) i CEPIC (Council of European Professional Informatics Societies), która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa autorów fotografii i świadomości internautów w zakresie własności intelektualnej. Wyszukiwarka Google będzie dawała dostęp do informacji o tym, kto stworzył dany obraz. Będzie to możliwe po kliknięciu w wyszukiwarce na ikonę z trzema kropkami, znajdującą się pod zdjęciem lub grafiką wyświetlaną w Google Grafika.

Google przyznaje, że dotychczas znalezienie informacji o autorze i właścicielach praw do fotografii było utrudnione. Nowa funkcja ma rozwiązywać ten problem i sprawiać, że dostęp do takich danych będzie dużo bardziej przejrzysty. Dodatkowo firma zapowiada wprowadzenie dostępu do informacji na temat praw do wizerunku. Cała operacja ma także na celu zintegrowanie wyników wyszukiwarki Google z bazą IPTC. Ponadto mają być także wypracowywane spójne rozwiązania, które będą udoskonalać wytyczne dla fotografów i agencji dotyczące zarządzania metadanymi. Wszystkie te działania mają ograniczyć nadużywanie i łamanie prawa autorskiego.

W rzeczywistości może jednak nie być to aż tak znacząca zmiana, jak przedstawia to Google. Zmiana zachowań internautów może także okazać się dużo trudniejsza. Pobranie zdjęcia nadal będzie możliwe i nietrudne do obejścia. Ponadto informacje o prawach autorskich wyświetlane są dopiero po kliknięciu w odpowiednią opcję, co może skutkować tym, że niewiele osób będzie na to zwracało uwagę, a część nie będzie nawet zdawała sobie sprawy z istnienia takiej funkcji.

Jednocześnie być może wprowadzenie informacji o autorze zdjęcia będzie miało charakter edukacyjny i uświadamiający, co przełoży się na obniżenie nieautoryzowanego wykorzystania własności intelektualnej. Całość ma także przełożyć się na polepszenie warunków dystrybucji obrazów.