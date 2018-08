Europejski Trybunał Sprawiedliwości staje po stronie fotografów odnosząc się do kwestii praw autorskich

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym orzekł za niezgodne z prawem ponowne publikowanie zdjęcia bez zgody autora, nawet jeśli było już wcześniej ogólnodostępne w sieci. Sprawa dotyczyła wykorzystania fotografii wykonanej przez Dirka Renckhoffa przez jedną ze szkół średnich mieszczących się w niemieckim landzie Nadrenia Północna-Westfalia. Jako że było ono nieautoryzowane, autor zdjęcia zażądał zadośćuczynienia w postaci wypłaty kwoty 400 EUR. Trybunał orzekł na korzyść fotografa, odnosząc się tym samym do ważnej kwestii związanej z prawami autorskimi.

Pierwotnie wykonana przez Dirka Renckhoffa fotografia została opublikowana na stronie poświęconej turystyce. Jeden z uczniów szkoły średniej pobrał ją z niej i następnie wykorzystał w prezentacji, którą szkoła opublikowała na swojej oficjalnej stronie internetowej. Fotograf zwrócił uwagę, że udzielił prawa do korzystania ze zdjęcia jedynie stronie podróżniczej, a dalsze jego wykorzystanie stanowiło łamanie praw autorskich.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem