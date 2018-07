Precedensowy wyrok sądu – Para Młoda otrzyma 15 000 zł zadośćuczynienia od nierzetelnej firmy fotograficznej

Każda Para Młoda chce zachować na zawsze piękne wspomnienia z najważniejszego dnia w życiu, podkreślając je dodatkowo romantyczną sesją. Niestety te marzenia nie zawsze udaje się urzeczywistnić, o czym boleśnie przekonali się Damian i Karina, którzy natrafili na nierzetelną firmę fotograficzną. Początkowo planowana na lipiec sesja ślubna odbyła się dopiero w listopadzie, a i tak okazała się totalną porażką. Para postanowiła dochodzić sprawiedliwości przed sądem, a ten przyznał im rację, wydając precedensowy wyrok.

Damian i Karina pochodzą z Tarnowa, jednakże na stałe mieszkają w Irlandii. Pomimo tego sakramentalne "tak" zapragnęli powiedzieć sobie w rodzinnych stronach. Jak niemal każda para długo przygotowywali się do swojego święta – kobieta m.in. zaczęła stosować specjalną dietę, aby jak najlepiej prezentować się w sukni. Ważnym elementem całego wydarzenia było jego zarejestrowanie zarówno za pomocą zdjęć, jak i wideo. W tym celu znaleźli firmę, która za obydwie usługi zażądała zapłaty w wysokości 7000 zł (zaliczka wyniosła 2000 zł).

