Premiera Huawei Mate 10 i Mate 10 Pro – smartfonów z podwójnym aparatem Leica i oprogramowaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję

Chiński producent zaprezentował swój flagowy smartfon – Huawei Mate 10. Podobnie jak w przypadku poprzednich urządzeń z rodziny Mate, najnowszy model jest wyposażony w podwójny aparat Leica. Dzięki temu do dyspozycji użytkowników zostaje oddany aparat główny z matrycą RGB o rozdzielczości 12 MP oraz monochromatyczny aparat 20 MP. Przednia kamera ma rozdzielczość 8 MP. Światłosiła obiektywów wynosi odpowiednio f/1.6 i f/2.0, a dodatkowo Huawei Mate 10 charakteryzuje się bardzo wydajną optyczną stabilizację. Połączenie tych dwóch cech ma zagwarantować ostre zdjęcia nawet przy ograniczonej ilości światła. Wspomagany laserowo system AF działa w oparciu o detekcję fazy. Hybrydowy zoom pozwala na 2-krotne powiększenie. Huawei Mate 10 umożliwia rejestrowanie wideo w jakości 4K.

