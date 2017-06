Presto File Server od Synology

Powszechnie stosowane metody transferu plików, jak serwery FTP czy HTTP/S nie są już w stanie sprostać wymogom natychmiastowego globalnego przesyłania plików. Serwer Presto File Server ma za zadanie zapewnić szybkie i bezpieczne dostarczanie dużych ilości danych za pośrednictwem sieci WAN.

Oparta na technologii Synology Internet Transfer Accelerator (SITA) opracowanej przez dostawcę pamięci NAS aplikacja Presto File Server pozwala na wyeliminowanie powszechnych problemów związanych z dużym opóźnieniem i niestabilnymi połączeniami podczas przesyłania plików na duże odległości przy użyciu innych protokołów, takich jak FTP, a ponadto znacząco przyspiesza transfer obszernych danych do odległych miejsc.

