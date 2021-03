Jak historyczni prezydenci USA wyglądaliby współcześnie

W czasie, gdy zdjęcia i filmy przedstawiające współczesnych prezydentów Stanów Zjednoczonych stale okupują kanały informacyjne, historycznych prezydentów zna się jedynie z kilku czarno-białych fotografii lub obrazów malarskich - Ciekawość tego, jak wyglądaliby Ci dawni przywódcy USA we współczesnym świecie sprawiła, że Magdalene Visaggio stworzyła manipulacje wizualne, zatytułowane "Współcześni prezydenci".



Autorka użyła aplikacji na urządzenia mobilne do stworzenia współczesnych interpretacji każdego z historycznych prezydentów. Wśród bohaterów jej prac znaleźli się m.in. George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Ulysses S. Grant, James K. Polk czy Andrew Johnson. Każde oryginalne stare zdjęcie prezydenta lub obraz malarski zostały zaprezentowane obok nowoczesnego wizerunku. Współczesne obrazy zostały wyrenderowane cyfrowo, ukazując niesamowite podobieństwo do prawdziwych głów państwa.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem