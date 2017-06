Profesjonalna fotografia ślubna - Jak radzić sobie z trudnym klientem?, cz II

W pracy co jakiś czas spotkasz „trudnego” klienta. Odkryjesz to na pierwszym spotkaniu albo dopiero po ślubie. Zajmijmy się sytuacją, gdy zależy Ci na zleceniu, a widzisz, że masz do czynienia z „trudną” parą. Czy należy podpisywać umowę z takim klientem? Czy jeśli nie czujesz „chemii”, powinieneś podpisywać umowę? Czy fotograf musi lubić parę, aby zrobić dobre zdjęcia?

Jest wiele teorii na ten temat. Praca z "trudnym" klientem nie jest przyjemnym zadaniem. Wielu fotografów, napotykając na problemy natury komunikacyjnej czy osobowościowej, natychmiast wycofuje się i tak kieruje rozmową, aby nie podpisać umowy. Moim zdaniem w trudnych sytuacjach powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym polega problem. Jeśli to np. trudność określenia oczekiwań pary, możesz sobie poradzić. Jeśli problemy wynikają z wzajemnego niezrozumienia się na poziomie "ludzkim", musisz sam określić, czy będziesz pracować na najwyższych obrotach. Każdej ze stron zależy na bardzo dobrej współpracy i każda ma świadomość, że ślub nie jest zwyczajnym dniem. Komfort pary oraz fotografa, znalezienie nici porozumienia dają gwarancję miłej i efektywnej pracy. Pamiętaj, że spędzisz z parą cały dzień i będziesz z nią w każdej sytuacji. Para musi czuć się swobodnie w Twoim towarzystwie. Jeśli na spotkaniu czujesz, że "to nie to" — nie możesz po prostu powiedzieć: "Przepraszam, ale nie chcę z państwem podpisywać umowy". Jeśli jesteś pewien, że współpraca może zaowocować negatywnymi emocjami — możesz skrócić spotkanie do minimum.