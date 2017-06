Profesjonalna fotografia ślubna - skuteczna sprzedaż i opieka nad parą, cz I

Fotografia ślubna to dziedzina, która potrafi wzbudzać wiele emocji. Każdy chce, żeby jego zdjęcia zrobione w tak wyjątkowym dniu były jak najpiękniejsze, jak najwspanialsze… jak z bajki. Właśnie dlatego fotograf, który zajmuje się tą tematyką, musi odpowiedzieć na szczególne oczekiwania. Musi zrobić fantastyczne zdjęcia, ale także właściwie je ułożyć, skomponować, zaprezentować. Musi zaspokoić różne potrzeby swoich klientów, nauczyć się z nimi rozmawiać, negocjować i przedstawiać im sensowne propozycje. A z drugiej strony: musi mieć rozeznanie w kwestii sprzętu, oświetlenia, wymagań plenerowych. No i musi umieć prowadzić własną firmę, reklamować ją w internecie, korzystać z mediów społecznościowych i najróżniejszych programów pozwalających najlepiej wyeksponować zalety jego stylu. Czy nie za dużo musi?

• Czy para bierze udział w wyborze zdjęć do albumu?

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem