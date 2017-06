Profesjonalna fotografia ślubna - Ustalenie dokładnych oczekiwań i potrzeb pary, cz IV

Kiedy zbliża się termin ślubu, skup się na konkretnym zleceniu i sprawdź, czy jesteś do niego w pełni przygotowany. Na trzy tygodnie przed ślubem wyślij do pary formularz, czyli listę specjalnie przygotowanych pytań. Nie ma sensu wcześniej wysyłać formularza, bo często para podejmuje ostateczne decyzje na kilka dni przed ślubem. Poproś w treści e-maila, aby para odesłała wypełniony plik na pięć dni przed ślubem. Jeśli nie otrzymasz formularza w tym terminie, masz jeszcze czas na interwencję i kontakt z parą.



Najczęściej będziesz rozpoczynał pracę o godzinie dziesiątej lub jedenastej — spytaj pannę młodą, o której godzinie zaczyna się wizyta u fryzjera. Dopasuj się do jej rozkładu dnia, zwłaszcza w przypadku gdy msza święta odbędzie się wczesnym popołudniem.

Mimo że będziesz miał numer do panny młodej, często w tym dniu nie będzie ona odbierać, dlatego zadbaj o telefon do pana młodego.

O co zapytać parę, aby jak najtrafniej spełnić jej oczekiwania? Oto lista pytań, które mogą pojawić się w formularzu.

