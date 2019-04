Trzy nowe modele profesjonalnych kamer reporterskich: Canon XA55, Canon XA50 i Canon XA40

Wszystkie zaprezentowane dziś modele rejestrują obraz w rozdzielczości 4K UHD i HD, a technologia Over Sampling HD Processing pozwala użytkownikom także na zapis obrazu Full HD. Dzięki konkurencyjnej cenie i małej wadze, nowe kamery doskonale sprawdzą się zarówno podczas nagrywania materiałów newsowych czy reporterskich, jak i tworzenia spotów korporacyjnych czy filmów dokumentalnych.

Kompaktowe modele Canon XA55 i Canon XA50, jako pierwsze z serii kamer reporterskich XA, wyposażone zostały w jednocalową matrycę CMOS z szybką i niezawodną technologią Dual Pixel Autofocus. Kamery posiadają również obiektyw 4K z 15-krotnym zoomem optycznym, który w połączeniu z elementami Super UD (Ultra-Low Dispersion) i szeroką ogniskową od 25,5 do 382,5 mm zapewnia doskonałej jakości obraz z pięknym efektem bokeh. Rejestrowanie obrazu Full HD możliwe jest dzięki zastosowaniu procesora obrazu DIGIC DV6 i technologii Over Sampling HD, podczas gdy potężna 5-osiowa stabilizacja obrazu pomaga zapobiegać jego zniekształceniom nawet przy nagrywaniu "z ręki".

Szybki i dokładny AF o pokryciu około 80 proc. kadru (w pionie i w poziomie) jest możliwy dzięki funkcji Dual Pixel CMOS AF. Dodatkowo takie funkcje autofocusa, jak Face detection AF, Face priority AF, Face only AF czy touch tracking umożliwiają płynną kontrolę ostrości, co ułatwia intuicyjną obsługę kamery, a Dual Pixel Focus Guide (bazująca na technologii detekcji fazy) ułatwia ręczną regulację ostrości dzięki wskazówkom graficznym.

Kamery reporterskie Canon XA55 i Canon XA50 mogą rejestrować obraz w wielu formatach, m.in. XF-AVC i MP4 oraz 4K UHD 25P na łatwo dostępnych i niedrogich kartach SD. Nagrywają zarówno w zwolnionym, jak i przyspieszonym tempie, z maksymalną prędkością 1200x zarówno w rozdzielczości 4K, jak i Full HD. Oba urządzenia zostały także wyposażone w podwójne sloty kart SD, które pozwalają na automatyczne tworzenie bezpiecznego back-upu danych. Niski pobór energii urządzeń pozwala pracować ponad 2 godziny na jednym ładowaniu.

Profesjonalna rejestracja dźwięku jest możliwa dzięki 4-kanałowemu systemowi zapisu dźwięku Linear PCM i dwóm wejściom XLR, natomiast złącze 3G-SDI (tylko w modelu XA55) pozwala zapisywać 10-bitowy obraz Full HD 4:2:2.

Canon XA40 uniwersalna i kompaktowa profesjonalna kamera reporterska 4K UHD

Nowa kamera reporterska Canon XA40 waży około 730 g, co sprawia, że model ten zalicza się do grona najbardziej przenośnych i kompaktowych profesjonalnych kamer 4K UHD dostępnych na rynku. To duże ułatwienie dla mobilnych użytkowników, którzy nie chcą ograniczać się gabarytami sprzętu, a dodatkowo potrzebują kamery wyposażonej w matrycę CMOS o wielkości 1 i 2/3 cala oraz procesor obrazu DIGIC DV6, rejestrującą obraz zarówno w nieskazitelnej jakości 4K UHD, jak i Full HD (Over Sampling HD). Kamera rejestruje obraz w formacie UHD MP4 (150Mbps przy 25P) i formacie Full HD (35Mbps/17Mbps przy 50P/25P), a ciągłe nagrywanie w zwolnionym lub przyspieszonym tempie jest dostępne zarówno w formatach UHD jak i Full HD z maksymalną prędkością 1200x.

Kamera Canon XA40 wyposażona została także w obiektyw o szerokim kącie widzenia (ogniskowa od 29,3 mm) z 20-krotnym zoomem optycznym. Utrzymanie stałej, wysokiej jakości obrazu nie stanowi problemu przy precyzyjnej, 5-osiowej stabilizacji obrazu. Dzięki specjalnej konstrukcji obiektywu (3D real-time lens group structure) można utrzymać wysoką jakość obrazu równocześnie w czasie działającej 5-osiowej stabilizacji i podczas zmiany przybliżenia, co umożliwia szybką i cichą pracę podczas zoomowania.

Tryb Infrared Mode, który umożliwia nagrywanie w warunkach słabego, niemal zerowego oświetlenia otoczenia, oraz 3-calowy ekran dotykowy LCD do intuicyjnego sterowania to jedne z głównych atutów nowej kamery. Do nie mniej istotnych należą też: podwójne sloty kart SD, umożliwiające tworzenie kopii zapasowych oraz obsługa 4-kanałowego systemu zapisu dźwięku Linear PCM, wbudowany mikrofon stereo i dwa terminale XLR w standardzie.

Cano XA55 i Canon XA50:

Wysokiej jakości kamera 4K UHD z jednocalową matrycą CMOS i szerokim zakresem dynamiki

Doskonała jakość obrazu Full HD z przetwarzaniem Over Sampling HD

Szerokokątny obiektyw (od 25,5 mm) z 15-krotnym zoomem optycznym oraz 5-osiową stabilizacją obrazu

System Dual Pixel CMOS AF z funkcją Face Detection oraz Touch Tracking

Nagrywanie 4K UHD 25P XF-AVC/MP4 na kartach SD wraz z nagrywaniem w przyspieszonym i zwolnionym tempie, zarówno w rozdzielczości 4K, jak i Full HD

Inne profesjonalne funkcje obejmują: Infrared Mode, dwa wejścia XLR z obsługą 4-kanałowego liniowego zapisu dźwięku PCM oraz 3G-SDI (tylko XA55).

Canon XA40: