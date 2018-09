Profesjonalna fotografka doradza, jak skutecznie zarabiać na wykonywaniu zdjęć

Posiadanie ogromnej wiedzy, świetnego warsztatu i biegłość w obsłudze oprogramowania do edycji zdjęć lub w poruszaniu się w ciemni niekoniecznie musi oznaczać umiejętność zarabiania na fotografii. Wielu pasjonatów nie potrafi budować strategii biznesowej i docierać do klientów. Jessica Kobeissi, która jest profesjonalną fotografką z wieloletnim doświadczeniem i prowadzi kanał na YouTube, na którym umieszcza poradniki związane z fotografią (jej kanał zgromadził już ponad milion subskrybentów). Realizowała m.in. sesje noworodkowe, rodzinne, zaręczynowe czy ślubne. Przygotowała wideo poradnik, w którym przedstawia kilka cennych wskazówek, mogących pomóc w zarabianiu na fotografii.

O czym powinien pamiętać każdy profesjonalny fotograf, chcący skutecznie prowadzić swój biznes?

Autorka filmu zwraca przede wszystkim uwagę, że najważniejsze jest fotografowanie. Wielu początkujących, w szczególności mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich narzeka, że nie ma dostępu do agencji modelek i kontaktów z osobami, które mogłyby pozować do ich zdjęć. Jessica Kobeissi radzi, aby po prostu zacząć fotografować i wyzbyć się skłonności do piętrzenia przed sobą problemów. Podpowiada, że w przełamaniu stagnacji może pomóc fotografowanie... własnego kota czy rodzeństwa, przyjaciół lub pozostałych bliskich.