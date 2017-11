Profesjonalny fotograf krajobrazowy mówi o znaczeniu wizualizacji fotografii i zdradza tajniki swojej pracy w Lightroomie

Nigel Danson przygotował film instruktażowy, w którym zdradza sekrety swojego warsztatu. Zwraca w nim szczególną uwagę na istotność wyobrażenia sobie zdjęcia, a następnie pokazuje jak osiągnąć zamierzony cel w Adobe Lightroom. Wizualizacja jest o tyle ważna, że pomaga tworzyć fotografie opowiadające o odczuwanych emocjach i panującym nastroju. Nie wiedząc co i jak chce się powiedzieć za pomocą własnych kadrów, fotografuje się jedynie widoki, których piękno pozostanie dostępne wyłącznie dla oglądającego, a nie uda się go przenieść na fotografię. Ponadto brak wyobrażenia o końcowym efekcie prowadzi do tworzenia nieprzemyślanych obrazów i zdawania się na łut szczęścia.

Według Nigela Dansona Lightroom jest jednym z elementów końcowej fotografii, tak samo istotnym jak odpowiednia sceneria, światło czy kompozycja. Decydujący wpływ procesu wywoływania zdjęcia w cyfrowej ciemni na fotografie obrazuje porównanie zdjęcia jego autorstwa i kolegów po fachu. Fotografowie prezentują zbliżony poziom umiejętności, kadry zostały zarejestrowane o niemal takiej samej porze, przy wykorzystaniu porównywalnego sprzętu i ze zbliżonej lokalizacji. Okazuje się jednak, że zdjęcia są zróżnicowane. Odpowiada za to odmienna edycja fotografii w Lightroomie, którą ma zdecydowany wpływ na to, o czym opowiada zdjęcie, czym jest dla autora i jakie uczucia wywołuje u oglądających. Nigel zachęca do wypracowania sobie własnego stylu pracy w Lightroomie. W swoim wideo pokazuje własne metody edycji fotografii w tym oprogramowaniu. Na początek ustawia białe tło, na którym lepiej mu się pracuje i dodatkowo jest takie samo jak na profilach społecznościowych, jego stronie internetowej czy analogiczne do koloru ram przy gotowych wydrukach. Korzystając z iMaca ustawia na suwaku jasności ekranu piąty stopień. Następnie Nigel przechodzi do kadrowania obrazu, ustawienia właściwego balansu bieli oraz zmiany podstawowych parametrów, takich jak ekspozycja czy jasne i ciemne tony. Kolejnym krokiem jest wykonanie korekcji obiektywu i wyeliminowanie aberracji chromatycznej. Pokazuje również, jak wykorzystuje filtr gradientowy do lokalnej zmiany obrazu.