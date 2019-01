Na czym należy się skupić, aby zostać profesjonalnym fotografem?

Tihomir Lazarov jest profesjonalnym fotografem portretowym i twórcą filmów. Postanowił podzielić się pewnymi wskazówkami związanymi z pracą profesjonalisty. Nazywa je skrótami, gdyż pomagają w szybszym i skutecznym dotarciu do celu.



Co sprawia, że fotograf jest profesjonalistą?

Profesjonalny fotograf to nie osoba, która na profilowym zdjęciu jedno z oczu ma zasłonięte aparatem. To nie drogi sprzęt. To także nie świetny logotyp, którym się reklamuje i za który zapłacił dużą sumę. Tym co sprawia, że fotograf jest profesjonalistą, to obrazy tworzące jego portfolio. Jeżeli mają one odpowiedni poziom, to nie ma znaczenia czy dana osoba jest właścicielem studia czy jest szefem firmy fotograficznej. Najważniejsze jest zatem osiągnięcie wysokiego poziomu technicznego, który umożliwia stworzenie profesjonalnie wyglądających fotografii. Rady udostępniane przez Tihomira Lazarova pozwalają na osiągnięcie wysokiego poziomu poprzez skupienie się na najbardziej istotnych sprawach.

Jaka jest różnica między obrazem nieprofesjonalnym a profesjonalnym?

Zawodowiec potrafi konsekwentnie tworzyć arcydzieła. Czasami amatorzy tworzą świetne zdjęcia, jednakże nie potrafią powtórzyć sukcesu, obwiniając przy tym za niepowodzenia sprzęt, warunki pogodowe, modeli lub post produkcję. Ocenianie czy obraz jest profesjonalnie wykonany ma w sobie dużo subiektywizmu. Najczęściej jednak uważa się to za efekt ciężkiej pracy, a tylko odpowiednie wyszkolenie pozwala na uzyskiwanie profesjonalnych efektów. W drodze do bycia profesjonalistą można zatem usprawnić metody twórcze i płynność działania.