Profile i inne nowości w Lightroomie i spółce

Kwietniowa aktualizacja oprogramowania do edycji zdjęć Adobe przynosi szereg drobnych zmian w działaniu programów z rodziny Lightroom oraz modułu ACR, a także jedną naprawdę sporą: zupełną zmianę sposobu funkcjonowania mechanizmu profili barwnych. Od teraz to potężne, choć mało znane narzędzie edycyjne ma szansę zyskać należne sobie miejsce w cyfrowym warsztacie każdego fotografa wykorzystującego oprogramowanie firmy Adobe. Niezależnie od tego, czy na co dzień woli on pracować w „cyfrowej ciemni”, czy też w Photoshopie.

Najnowsza wersja Lightrooma nosi formalny numer 7.3, natomiast odpowiadający jej moduł Adobe Camera Raw oznaczono numerem 10.3. Jest to tak naprawdę cały pakiet poprawek obejmujących programy Adobe Camera Raw, Lightroom Classic CC, Lightroom CC Desktop, Lightroom CC iOS oraz Lightroom CC Android/ChromeOS. Po nieco rozczarowującej (pod względem funkcjonalnym) aktualizacji o numerze 7.2 z lutego – która przyniosła zmiany przede wszystkim natury wydajnościowej – tym razem pojawiło się coś naprawdę nowego. Chodzi mianowicie o znaczną rozbudowę palety dostępnych w programie profili barwnych aparatu oraz udostępnienie wygodnego narzędzia do zarządzania nimi.